ЦСКА объявил об уходе Николича с поста главного тренера
Марко Николич покинул пост главного тренера ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.
Отмечается, что в ближайшее время контракт 45-летнего сербского специалиста будет выкуплен. Также из тренерского штаба красно-синих ушли Радо Смилянич, Горан Басарич и Александр Рогич.
«Мы благодарим Марко и его штаб за этот год и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении ЦСКА.
7 июня издание Sport24.gr сообщило, что греческий АЕК выкупит у ЦСКА контракт сербского тренера за 600 тысяч евро.
Николич возглавлял московскую команду с лета 2024 года. В минувшем сезоне армейцы под его руководством завоевали бронзовые медали чемпионата России и выиграли FONBET Кубок страны.
Источник: https://t.me/pfccskamoscow/28914
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|4
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|1
|5
|4
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|8
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15
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|2
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
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|19.10
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Зенит
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Педро
Зенит
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|
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Маркиньос
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Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
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|К
|Ж
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