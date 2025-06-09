ЦСКА объявил об уходе Николича с поста главного тренера

Марко Николич покинул пост главного тренера ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.

Отмечается, что в ближайшее время контракт 45-летнего сербского специалиста будет выкуплен. Также из тренерского штаба красно-синих ушли Радо Смилянич, Горан Басарич и Александр Рогич.

«Мы благодарим Марко и его штаб за этот год и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении ЦСКА.

7 июня издание Sport24.gr сообщило, что греческий АЕК выкупит у ЦСКА контракт сербского тренера за 600 тысяч евро.

Николич возглавлял московскую команду с лета 2024 года. В минувшем сезоне армейцы под его руководством завоевали бронзовые медали чемпионата России и выиграли FONBET Кубок страны.