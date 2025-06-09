Акинфеев поблагодарил Николича: «Спасибо за сезон»
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал уход Марко Николича с поста главного тренера клуба.
«Марко, спасибо за совместную работу! И за сезон», — написал Акинфеев в Telegram-канале.
Николич возглавлял московскую команду с лета 2024 года. В минувшем сезоне армейцы под его руководством завоевали бронзовые медали чемпионата России и выиграли FONBET Кубок страны.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|20:45
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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