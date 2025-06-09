Акинфеев поблагодарил Николича: «Спасибо за сезон»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал уход Марко Николича с поста главного тренера клуба.

«Марко, спасибо за совместную работу! И за сезон», — написал Акинфеев в Telegram-канале.

Николич возглавлял московскую команду с лета 2024 года. В минувшем сезоне армейцы под его руководством завоевали бронзовые медали чемпионата России и выиграли FONBET Кубок страны.