Гендиректор «Ахмата» Айдамиров о словах Мусаева: «Мячи и поле были одинаковыми для всех»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

Ранее тренер «Краснодара» заявил, что грозненский клуб перед игрой специально сдул мячи и не постриг поле.

«Пускай «Краснодар» комментирует слова Мусаева. Мячи и поле были одинаковыми для обоих команд. Почему он так сказал? Вроде у всех были одни и те же мячи. Мы не можем залезть ему в голову», — сказал Айдамиров «СЭ».

«Краснодар» одержал победу над «Ахматом» (1:0) в матче 23-го тура РПЛ и сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ.