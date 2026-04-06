Тюкавин — о бомбардирском рекорде «Динамо» в ХХI веке: «Это классный шаг вперед»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал свой выход на первое место в списке лучших бомбардиров клуба в XXI веке.

— Вы опередили Кевина Кураньи по числу голов за «Динамо» в 21-м веке. Знали об этом?

— Знал, конечно. Не скажу, что думал постоянно об этом рекорде, но был в курсе. Спасибо команде, что помогали мне. Это классный шаг вперед, — цитирует Тюкавина «РБ Спорт».

4 апреля «Динамо» сыграло дома вничью с «Оренбургом» (3:3) в 23-м туре РПЛ. Тюкавин в это матче оформил дубль. На счету 23-летнего форварда теперь 57 голов в 173 матчах за бело-голубых. Он обошел немецкого нападающего Кевина Кураньи (56 голов в 151 игре).