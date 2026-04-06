«Краснодар» показал речь Мусаева в перерыве матча с «Ахматом»: «Сдули мячи и не подстригли поле»

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала речь главного тренера команды Мурада Мусаева в перерыве матча 23-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0).

Встреча проходила в Грозном.

«Специально сегодня сдули мячи, не подстригли поле. Хорошо, хотят играть так — давайте играть так», — сказал Мусаев в раздевалке.

«Краснодар» с 52 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России, «Ахмат» с 30 очками — на девятой строчке.

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