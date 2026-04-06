Директор «Ахмата» Газзаев — Мусаеву: «Когда мы выигрывали в Краснодаре, поле было пострижено, а мячи накачаны»

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев отреагировал на слова главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева о спущенных мячах и неподстриженном поле.

«Когда мы неоднократно обыгрывали «Краснодар» у них дома, поле было очень ровным, идеально пострижено, а мячи были накачаны как полагается. Это нам никак не мешало! Поздравляю «Краснодар» с «заслуженной» победой. Если это официальная позиция или претензия клуба, думаю, тренер мог ее озвучить на пресс-конференции, а выставлять это видео после матча считаю некорректным», — цитирует Газзаева «Чемпионат».

В воскресенье «Краснодар» на выезде обыграл «Ахмат» (1:0) в матче 23-го тура РПЛ. Главный тренер «быков» Мусаев сказал игрокам в раздевалке перед игрой, что представители «Ахмата» «специально сдули мячи, не постригли поле».

«Краснодар» с 52 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России, «Ахмат» с 30 очками — на девятой строчке.