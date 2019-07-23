Гендиректор "Уфы" рассказал, за что можно любить российский футбол и РПЛ

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов - о матче с "Краснодаром" (2:3) во втором туре чемпионата России и об изменениях в игре участников турнира.

— Ничего хорошего сказать не могу о прошедшем матче, — цитируют Газизова "Известия". — Тяжело что-то говорить после таких поражений. Команда сначала дала болельщикам надежду, а потом сама же ее забрала. Произошел сбой, будем работать. Приобрели бесценный опыт, который стоил нам трех очков. Если говорить об изменениях в нашей игре, то Вадим Валентинович Евсеев работает над этим, меняет психологию команды. Это приносит свои плоды: немало забиваем, но и пропускаем довольно много. В целом первые два тура показали, что большинство клубов стало играть более динамично. Болельщикам должен нравиться такой интенсивный и агрессивный футбол. Мне кажется, за это можно любить российский футбол и РПЛ.

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