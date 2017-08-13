Гендиректор "Тосно": "Нам воздалось за труды"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко после победы над "Локомотивом" (2:0) в матче 6-го тура чемпионата России отметил, что у команды потихоньку вырисовывается игра. Он также выразил уверенность, что "Тосно" будет брать очки у соперников их уровня и сможет подняться в таблице.

– После содержательной игры против ЦСКА и "Локомотива" готовы снимать новые скальпы фаворитов? – вопрос Матюшенко.

– (Смеется). Мы встретились со всеми грандами за исключением "Спартака". Очков у нас немного, но игра вырисовывается. Сегодня парни выполнили установку, действовали с запредельной самоотдачей и соблюдали строгую дисциплину. Игра с ЦСКА, на мой взгляд, была вообще одной из лучших. Были близки, чтобы взять очки – одного балла мы заслуживали. Сегодня нам воздалось за наши труды.

– Команда сможет сохранить запал на длительную дистанцию РФПЛ?

– Ребята стараются в каждом матче и привыкают к скоростям и уровню мастерства в премьер-лиге. Они заслуживают уважения. Уверен, что мы будем брать очки у соперников нашего уровня и сможем подняться в таблице. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Тосно"