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Гендиректор «Рубина» настороженно отнесся к возможным реформам в РПЛ

23:30
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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов оценил решение назначить Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России, а также высказался относительно возможных реформ в российском футболе.

— Как отреагировали на назначение Карпина?

— Честно говоря, мне нравится решение РФС. Карпин — тренер с харизмой, сможет настроить игроков. Нам нужно его поддержать. Выбор очень достойный. Валерий не будет не с кем воевать, будет честно делать свое дело. Будет вызывать тех, кто по-настоящему достоин. Все его команды хорошо играют. Посмотрим, что будет, давайте дадим время и поддержим.

— Какого ваше финальное мнение по реформам?

— Я точно не буду поддерживать, если честно, я не понял их мысли. Зачем что-то придумывать, может дело в лимите. Не нужно бояться своих мнений, нужно руководству прямо сказать. Нужно уменьшать количество российских игроков на поле. Торопиться не нужно, сейчас нужно все обдумать. По новой схеме ты можешь с кем-то сыграть три раза, а с кем-то ни разу. Может пропасть матч между «Спартаком» и ЦСКА, например. Этот вопрос поднимал Леонид Арнольдович. Он сказал, что если народ хочет больше статусных матчей, нужно делать плей-офф в РПЛ. Хочу сказать, что у всех много мнений и вопросов. Нужно всей премьер-лигой собраться и принять правильное решение. Хотели собраться до начала чемпионата, но не получилось. Договорились встретиться на начало августа. Их предложение интересное, но нужно обдумать все.

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