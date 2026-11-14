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СКА снова проиграл и выпал из зоны плей-офф. Недовольный Разин даже бил локтем по стеклу

Максим Клементьев
Фото ХК СКА
Петербуржцы потерпели второе поражение подряд — на этот раз от прямого конкурента.

СКА потерпел второе поражение подряд в регулярном чемпионате FONBET КХЛ. Команда Андрея Разина уступила на домашнем льду минскому «Динамо» со счетом 1:4.

Что произошло?

Перед встречей соперников разделяло всего одно очко. СКА занимал восьмое место в Западной конференции, а минчане располагались строчкой ниже. Петербуржцы подходили к игре после двух совершенно разных матчей: разгрома «Спартака» (7:1) и поражения от московского «Динамо» (1:2 ОТ).

На этот раз счет был открыт в первом периоде. Станислав Галиев реализовал большинство и вывел гостей вперед. Хозяева быстро ответили: отличился Сергей Сапего, восстановив равенство.

Однако развить успех армейцы не смогли. В середине второго периода Сэм Энас вновь вывел белорусскую команду вперед после передач Тая Смита и Криса Тирни. До перерыва счет не изменился.

В заключительной двадцатиминутке СКА пытался отыграться, но гости удержали преимущество. В концовке Даниил Липский увеличил разницу до двух шайб, а Николя Обе-Кюбель поставил точку — 4:1.

Для минчан победа стала второй подряд после домашнего успеха в игре с «Авангардом» (4:0). Команда Сергея Брылина набрала 27 очков и обошла СКА, у которого осталось 26 баллов.

Петербуржцы потерпели шестое поражение в десяти последних встречах чемпионата. Поэтому можно понять эмоции Разина: по ходу матча он несколько раз так сильно бил локтем по стеклу, что за его целостность становилось тревожно.

Что говорил Разин?

У этой встречи была одна необычная особенность: флеш-интервью до и после матча брали дети.

После игры между юным корреспондентом и Разиным состоялся любопытный диалог.

— Как вы прокомментируете этот матч?

— Ужасно, даже не хочется комментировать.

Примечательно, что тренер произнес свою реплику с улыбкой. На пресс-конференции же он не скрывал недовольства игрой команды.

«Плачевный результат, но не все так плохо. С московским «Динамо» играли намного хуже. Сегодня и хорошие контратаки были, и позиционные атаки тоже. К сожалению, реализация была плохая. Пять на три не забиваем, тем более играя в большинстве три минуты. Закон хоккея такой: если не забиваешь — проигрываешь», — заявил Разин.

Андрей Разин на&nbsp;скамейке СКА во&nbsp;время матча с &laquo;Автомобилистом&raquo;. СКА Ларионова напоминал хромую утку, СКА Разина рванет вперед уже в этом сезоне. Колонка Еронко

Один из журналистов спросил тренера, как он оценивает первые десять матчей под своим руководством.

«Неудачно», — коротко ответил Разин.

После поражения СКА опустился на девятое место в Западной конференции, оказавшись за пределами зоны плей-офф.

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Андрей Разин
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