СКА снова проиграл и выпал из зоны плей-офф. Недовольный Разин даже бил локтем по стеклу
СКА потерпел второе поражение подряд в регулярном чемпионате FONBET КХЛ. Команда Андрея Разина уступила на домашнем льду минскому «Динамо» со счетом 1:4.
Что произошло?
Перед встречей соперников разделяло всего одно очко. СКА занимал восьмое место в Западной конференции, а минчане располагались строчкой ниже. Петербуржцы подходили к игре после двух совершенно разных матчей: разгрома «Спартака» (7:1) и поражения от московского «Динамо» (1:2 ОТ).
На этот раз счет был открыт в первом периоде. Станислав Галиев реализовал большинство и вывел гостей вперед. Хозяева быстро ответили: отличился Сергей Сапего, восстановив равенство.
Однако развить успех армейцы не смогли. В середине второго периода Сэм Энас вновь вывел белорусскую команду вперед после передач Тая Смита и Криса Тирни. До перерыва счет не изменился.
В заключительной двадцатиминутке СКА пытался отыграться, но гости удержали преимущество. В концовке Даниил Липский увеличил разницу до двух шайб, а Николя Обе-Кюбель поставил точку — 4:1.
Для минчан победа стала второй подряд после домашнего успеха в игре с «Авангардом» (4:0). Команда Сергея Брылина набрала 27 очков и обошла СКА, у которого осталось 26 баллов.
Петербуржцы потерпели шестое поражение в десяти последних встречах чемпионата. Поэтому можно понять эмоции Разина: по ходу матча он несколько раз так сильно бил локтем по стеклу, что за его целостность становилось тревожно.
Что говорил Разин?
У этой встречи была одна необычная особенность: флеш-интервью до и после матча брали дети.
После игры между юным корреспондентом и Разиным состоялся любопытный диалог.
— Как вы прокомментируете этот матч?
— Ужасно, даже не хочется комментировать.
Примечательно, что тренер произнес свою реплику с улыбкой. На пресс-конференции же он не скрывал недовольства игрой команды.
«Плачевный результат, но не все так плохо. С московским «Динамо» играли намного хуже. Сегодня и хорошие контратаки были, и позиционные атаки тоже. К сожалению, реализация была плохая. Пять на три не забиваем, тем более играя в большинстве три минуты. Закон хоккея такой: если не забиваешь — проигрываешь», — заявил Разин.
Один из журналистов спросил тренера, как он оценивает первые десять матчей под своим руководством.
«Неудачно», — коротко ответил Разин.
После поражения СКА опустился на девятое место в Западной конференции, оказавшись за пределами зоны плей-офф.
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