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Смолов догнал Титова в «Клубе 100»

23:25
Федор Смолов (в центре). Фото ФК «Локомотив».
Федор Смолов (в центре). Фото ФК «Локомотив».
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Федор Смолов забил третий гол в ворота «Арсенала» в матче первого тура Тинькофф чемпионата России (3:1). Этот мяч стал для него 119-м в зачет символического «Клуба 100». Форвард «Локо» сравнялся по результативности на высшем уровне с Егором Титовым, с которым делит теперь 22-е место. Нападающий железнодорожников 83 раза отличился в чемпионате, 9 — в Кубке, 15 — в матчах сборной, 7 — в еврокубках и 3, когда выступал за «Фейеноорд» и «Сельту». Из действующих футболистов Федора опережают Павел Погребняк (125), Ари (130), Роман Павлюченко (190) и Артем Дзюба (204).

Члены «Клуба 100»

Игрок

Клуб

Ч-Т

КБ

СБ

ЕК

ИН

Всего

1. Александр Кержаков

завершил карьеру

139

19

30

30

15

233

2. Олег Веретенников

завершил карьеру

143

27

0

17

20

207

3. Артем Дзюба

Зенит

138

13

30

23

0

204

4. Роман Павлюченко

Знамя

103

9

21

21

36

190

5. Сергей Родионов

завершил карьеру

124

9

8

22

1

164

6. Александр Мостовой

завершил карьеру

34

9

13

25

82

163

7. Андрей Аршавин

завершил карьеру

57

6

17

26

52

158

8. Владимир Бесчастных

завершил карьеру

60

9

26

7

52

154

9. Дмитрий Кириченко

завершил карьеру

130

11

4

7

0

152

Дмитрий Лоськов

завершил карьеру

120

13

2

17

0

152

11. Федор Черенков

завершил карьеру

95

19

20

15

0

149

12. Юрий Гаврилов

завершил карьеру

97

13

15

18

2

145

Андрей Тихонов

завершил карьеру

98

15

1

18

13

145

14. Валерий Карпин

завершил карьеру

28

6

17

21

71

143

15. Сергей Андреев

завершил карьеру

90

13

18

2

12

135

16. Сергей Семак

завершил карьеру

102

17

4

10

1

134

17. Ари

Без клуба

66

4

0

24

36

130

Дмитрий Сычев

завершил карьеру

81

11

15

13

10

130

19. Павел Погребняк

Без клуба

55

9

8

21

32

125

20. Олег Саленко

завершил карьеру

31

17

6

7

60

121

21. Игорь Колыванов

завершил карьеру

42

5

15

7

51

120

22. Федор Смолов

Локомотив

83

9

14

10

3

119

Егор Титов

завершил карьеру

87

4

7

15

6

119

24. Игорь Семшов

завершил карьеру

98

7

3

7

0

115

25. Олег Терехин

завершил карьеру

84

18

0

8

0

110

26. Андрей Каряка

завершил карьеру

75

11

6

2

14

108

27. Александр Бородюк

завершил карьеру

67

15

5

5

15

107

28. Дмитрий Булыкин

завершил карьеру

40

6

7

10

43

106

29. Александр Кокорин

Фиорентина

67

6

12

20

0

105

30. Андрей Федьков

завершил карьеру

38

15

0

3

48

104

31. Валерий Есипов

завершил карьеру

88

13

0

1

1

103

Игорь Симутенков

завершил карьеру

44

7

9

5

38

103

33. Андрей Канчельскис

завершил карьеру

8

4

8

4

77

101

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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