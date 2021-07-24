Смолов догнал Титова в «Клубе 100»

Федор Смолов забил третий гол в ворота «Арсенала» в матче первого тура Тинькофф чемпионата России (3:1). Этот мяч стал для него 119-м в зачет символического «Клуба 100». Форвард «Локо» сравнялся по результативности на высшем уровне с Егором Титовым, с которым делит теперь 22-е место. Нападающий железнодорожников 83 раза отличился в чемпионате, 9 — в Кубке, 15 — в матчах сборной, 7 — в еврокубках и 3, когда выступал за «Фейеноорд» и «Сельту». Из действующих футболистов Федора опережают Павел Погребняк (125), Ари (130), Роман Павлюченко (190) и Артем Дзюба (204).

Члены «Клуба 100»