Смолов догнал Титова в «Клубе 100»
Федор Смолов забил третий гол в ворота «Арсенала» в матче первого тура Тинькофф чемпионата России (3:1). Этот мяч стал для него 119-м в зачет символического «Клуба 100». Форвард «Локо» сравнялся по результативности на высшем уровне с Егором Титовым, с которым делит теперь 22-е место. Нападающий железнодорожников 83 раза отличился в чемпионате, 9 — в Кубке, 15 — в матчах сборной, 7 — в еврокубках и 3, когда выступал за «Фейеноорд» и «Сельту». Из действующих футболистов Федора опережают Павел Погребняк (125), Ари (130), Роман Павлюченко (190) и Артем Дзюба (204).
Члены «Клуба 100»
|
Игрок
|
Клуб
|
Ч-Т
|
КБ
|
СБ
|
ЕК
|
ИН
|
Всего
|
1. Александр Кержаков
|
завершил карьеру
|
139
|
19
|
30
|
30
|
15
|
233
|
2. Олег Веретенников
|
завершил карьеру
|
143
|
27
|
0
|
17
|
20
|
207
|
3. Артем Дзюба
|
Зенит
|
138
|
13
|
30
|
23
|
0
|
204
|
4. Роман Павлюченко
|
Знамя
|
103
|
9
|
21
|
21
|
36
|
190
|
5. Сергей Родионов
|
завершил карьеру
|
124
|
9
|
8
|
22
|
1
|
164
|
6. Александр Мостовой
|
завершил карьеру
|
34
|
9
|
13
|
25
|
82
|
163
|
7. Андрей Аршавин
|
завершил карьеру
|
57
|
6
|
17
|
26
|
52
|
158
|
8. Владимир Бесчастных
|
завершил карьеру
|
60
|
9
|
26
|
7
|
52
|
154
|
9. Дмитрий Кириченко
|
завершил карьеру
|
130
|
11
|
4
|
7
|
0
|
152
|
Дмитрий Лоськов
|
завершил карьеру
|
120
|
13
|
2
|
17
|
0
|
152
|
11. Федор Черенков
|
завершил карьеру
|
95
|
19
|
20
|
15
|
0
|
149
|
12. Юрий Гаврилов
|
завершил карьеру
|
97
|
13
|
15
|
18
|
2
|
145
|
Андрей Тихонов
|
завершил карьеру
|
98
|
15
|
1
|
18
|
13
|
145
|
14. Валерий Карпин
|
завершил карьеру
|
28
|
6
|
17
|
21
|
71
|
143
|
15. Сергей Андреев
|
завершил карьеру
|
90
|
13
|
18
|
2
|
12
|
135
|
16. Сергей Семак
|
завершил карьеру
|
102
|
17
|
4
|
10
|
1
|
134
|
17. Ари
|
Без клуба
|
66
|
4
|
0
|
24
|
36
|
130
|
Дмитрий Сычев
|
завершил карьеру
|
81
|
11
|
15
|
13
|
10
|
130
|
19. Павел Погребняк
|
Без клуба
|
55
|
9
|
8
|
21
|
32
|
125
|
20. Олег Саленко
|
завершил карьеру
|
31
|
17
|
6
|
7
|
60
|
121
|
21. Игорь Колыванов
|
завершил карьеру
|
42
|
5
|
15
|
7
|
51
|
120
|
22. Федор Смолов
|
Локомотив
|
83
|
9
|
14
|
10
|
3
|
119
|
Егор Титов
|
завершил карьеру
|
87
|
4
|
7
|
15
|
6
|
119
|
24. Игорь Семшов
|
завершил карьеру
|
98
|
7
|
3
|
7
|
0
|
115
|
25. Олег Терехин
|
завершил карьеру
|
84
|
18
|
0
|
8
|
0
|
110
|
26. Андрей Каряка
|
завершил карьеру
|
75
|
11
|
6
|
2
|
14
|
108
|
27. Александр Бородюк
|
завершил карьеру
|
67
|
15
|
5
|
5
|
15
|
107
|
28. Дмитрий Булыкин
|
завершил карьеру
|
40
|
6
|
7
|
10
|
43
|
106
|
29. Александр Кокорин
|
Фиорентина
|
67
|
6
|
12
|
20
|
0
|
105
|
30. Андрей Федьков
|
завершил карьеру
|
38
|
15
|
0
|
3
|
48
|
104
|
31. Валерий Есипов
|
завершил карьеру
|
88
|
13
|
0
|
1
|
1
|
103
|
Игорь Симутенков
|
завершил карьеру
|
44
|
7
|
9
|
5
|
38
|
103
|
33. Андрей Канчельскис
|
завершил карьеру
|
8
|
4
|
8
|
4
|
77
|
101
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