«Спартак» обыграл ЦСКА в матче молодежного первенства

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче 22-го тура молодежного первенства — 2:1.

В составе красно-белых отличились Аслан Муталиев и Константин Шильцов, единственный мяч армейцев забил Сергей Пряхин.

Напомним, что в воскресенье, 25 апреля состоится матч 27-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — ЦСКА. Начало встречи — в 16.30 (мск).

Молодежные команды

22-й тур

«Спартак — мол.» (Москва) — «ЦСКА — мол.» (Москва) — 2:1 (1:1)

Голы: Муталиев, 24 (1:0). Пряхин, 31 (1:1). Шильцов, 52 (2:1).

Судья: Стрелков (Курск).

22 апреля. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».