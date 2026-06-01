Игдисамов: «ЦСКА — мой дом. Мы сделаем все для процветания клуба»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал свое назначение.

1 июня ЦСКА Игдисамова назначили главным тренером команды. Ранее 39-летний специалист был исполняющим обязанности главного тренера.

— Быть тренером ПФК ЦСКА — это огромная честь и привилегия. Я хотел бы поблагодарить руководство, команду и болельщиков. Руководство — за предоставленный шанс, доверие, веру в мои идеи и мой штаб.

Не вижу смысла много говорить в преддверии старта нового сезона, все покажет наша работа. ЦСКА — мой дом, и мы сделаем все для процветания армейского клуба, — приводит слова Игдисамова пресс-служба армейцев.

Тренер работает в структуре ЦСКА с 2019 года. Ранее он возглавлял молодежную команду армейцев.

В сезоне-2025/26 ЦСКА с 51 очком занял пятое место в турнирной таблице РПЛ. По ходу сезона пост главного тренера покинул швейцарец Фабио Челестини, назначенный вместо Марко Николича летом 2025 года.

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