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1 июня, 20:29

Игдисамов: «ЦСКА — мой дом. Мы сделаем все для процветания клуба»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал свое назначение.

1 июня ЦСКА Игдисамова назначили главным тренером команды. Ранее 39-летний специалист был исполняющим обязанности главного тренера.

Дмитрий Игдисамов.ЦСКА удивил назначением Игдисамова. Экономвариант или победная стратегия?

— Быть тренером ПФК ЦСКА — это огромная честь и привилегия. Я хотел бы поблагодарить руководство, команду и болельщиков. Руководство — за предоставленный шанс, доверие, веру в мои идеи и мой штаб.

Не вижу смысла много говорить в преддверии старта нового сезона, все покажет наша работа. ЦСКА — мой дом, и мы сделаем все для процветания армейского клуба, — приводит слова Игдисамова пресс-служба армейцев.

Тренер работает в структуре ЦСКА с 2019 года. Ранее он возглавлял молодежную команду армейцев.

В сезоне-2025/26 ЦСКА с 51 очком занял пятое место в турнирной таблице РПЛ. По ходу сезона пост главного тренера покинул швейцарец Фабио Челестини, назначенный вместо Марко Николича летом 2025 года.

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Источник: ФК ЦСКА
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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Игдисамов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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