Гендиректор «Ахмата» доволен ничьей с «Зенитом»

Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал ничью в матче с «Зенитом» в рамках 4-го тура РПЛ (0:0).

«Ничья с чемпионом тоже своего рода успех. Мы в каждой игре настраиваемся на победу, и игра против чемпионов — хороший для нас мотиватор. Сказать, что я недоволен ничьей, было бы лукавством: команда играла хорошо, боролась, сражалась, так что мы довольны результатом. Учитывая, что это «Зенит», в его составе есть мастера такого уровня, которые на классе могут решить исход эпизода, то результатом мы не расстроены», — приводит слова Айдамирова ТАСС.

«Ахмат» с 5 очками занимает 8-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем, 5-м туре РПЛ «Ахмат» 14 августа сыграет на выезде против «Химок».