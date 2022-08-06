Михаил Кержаков об удалении Одоевского: «Сказал Дане, чтобы не расстраивался»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал ничью с «Ахматом» (0:0) и рассказал о разговоре с голкипером Даниилом Одоевским, который получил красную карточку в этой игре.

«В меньшинстве, естественно, тяжелее играть, чем при равных составах. Я вошел в игру без особого труда? Да, это не в первый раз. Похожая ситуация была как раз в Грозном, два года назад. Андрей Лунев тогда сломался, мы тоже в меньшинстве играли.

В конце был навал со стороны «Ахмата». И погодные условия сказались, естественно, и то, что мы играли в меньшинстве, конечно. Но таких, прям суперопасных моментов у соперника, по-моему, не было. Что сказал Одоевскому? Сказал, чтобы не расстраивался. Но вообще — по горячим следам лучше ничего не говорить, смысла нет. Нужно, чтобы эмоции улеглись чуть-чуть», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Кержакова.

На 33-й минуте Одоевский выбежал из своей штрафной и сбил в подкате полузащитника «Ахмата» Лечи Садулаева, за что получил красную карточку. Кержаков заменил Андрея Мостового и занял место в воротах «Зенита» вместо Одоевского.