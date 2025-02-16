Гендиректор «Ахмата» Айдамиров заявил о полном доверии Ташуеву

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопрос о доверии главному тренеру команды Сергею Ташуеву.

«Ташуев — наш тренер, он руководит командой. Если человек готовит коллектив на сборах, значит, он остается. К нему есть полное доверие», — цитирует «РБ Спорт» Айдамирова.

Ташуев возглавил «Ахмат» 3 сентября 2024 года. После первой части чемпионата России команда занимает 15-е место в турнирной таблице.

66-летний специалист уже работал в «Ахмате» с сентября 2022 по август 2023 года, тогда команда под его руководством заняла пятое место в РПЛ.