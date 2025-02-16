Гендиректор «Ахмата» Айдамиров заявил о полном доверии Ташуеву
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопрос о доверии главному тренеру команды Сергею Ташуеву.
«Ташуев — наш тренер, он руководит командой. Если человек готовит коллектив на сборах, значит, он остается. К нему есть полное доверие», — цитирует «РБ Спорт» Айдамирова.
Ташуев возглавил «Ахмат» 3 сентября 2024 года. После первой части чемпионата России команда занимает 15-е место в турнирной таблице.
66-летний специалист уже работал в «Ахмате» с сентября 2022 по август 2023 года, тогда команда под его руководством заняла пятое место в РПЛ.
Источник: РБ Спорт
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|
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|6
|1
|2
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|19
|
4
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|9
|5
|4
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|19
|
5
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|9
|6
|0
|3
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|18
|
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9
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|5
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|
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|
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|2
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|
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|1
|5
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|
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|1
|4
|4
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|1
|2
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|9.10
|19:30
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|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
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|11.10
|19:30
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Лидеры
Бомбардиры
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Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
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|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
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|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
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|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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