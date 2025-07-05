Инсайдер: Турки Аль аш-Шейх поддержал проведение третьего боя Бивола и Бетербиева в России

Трилогия между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым может пройти в России, предложение поддержал саудовский промоутер Турки Аль аш-Шейх, сообщает инсайдер Майк Коппинджер.

«Изначально третий поединок между Биволом и Бетербиевым должен был состояться в ноябре в Эр-Рияде. Однако оба боксера обратились к Турки Аль аш-Шейху с предложением провести бой в России с другими организаторами, и саудовский промоутер поддержал эту идею. Теперь сроки проведения третьего боя остаются под вопросом», — сообщил инсайдер.

Первые два поединка за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе состоялись в Саудовской Аравии при участии Аль аш-Шейха. В октябре 2024 года Бетербиев победил раздельным решением судей, а в феврале 2025-го Бивол взял реванш, также по раздельной записке.