Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

11 августа, 16:55

Бетербиев раскритиковал поведение Бивола: «Кроме фото из палаты мы ничего не видели»

Сергей Ярошенко

Бывший абсолютный чемпион в полутяжелом весе Артур Бетербиев прокомментировал новость об операции Дмитрия Бивола.

«Здоровье — это, безусловно, важно, и я желаю ему скорейшего выздоровления. Но для меня это не объяснение той продолжительной тишины и игнора, которые мы наблюдали с их стороны задолго до операции», — цитирует Бетербиева matchtv.ru.

Также боксер раскритиковал Бивола за то, что он, зная о своих проблемах, продолжал говорить в интервью о том, что для него «реванш в приоритете».

«Я вот все свои «импланты» оставил на потом, но это я. И когда я оперировал колено, я предоставил все справки, что была операция. Здесь же, кроме фото из палаты, мы ничего до сих пор не видели», — добавил Бетербиев.

9 августа 34-летний Бивол сообщил о начале восстановления после хирургического вмешательства на спине, которое, по его словам займет от 6 до 8 недель.

22 ноября на турнире The Ring IV Night of Champions в Эр-Рияде 40-летний Бетербиев проведет бой против американца Деона Николсона.

Дмитрий Бивол.Бивол объяснил причину срыва трилогии с Бетербиевым: боксер перенес операцию на спине

Источник: matchtv.ru
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Бокс
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В Москве в Гольяновском пруду нашли останки ребенка
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
В Стамбуле опечатали отель после смерти туристов от отравления
Сборная России потерпела первое поражение с ноября 2021 года
МИД Франции пообещал усилить давление на Россию
Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
Популярное видео
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Дмитрий Бивол vs Артур Бетербиев: трилогия двух россиян за звание абсолютного чемпиона мира
Бетербиев не стал ждать Бивола и принял бой в ноябре. Их трилогия вообще когда-нибудь состоится?
Инсайдер: Турки Аль аш-Шейх поддержал проведение третьего боя Бивола и Бетербиева в России
Кремлев: «Идут переговоры о проведении боя Бивола и Бетербиева в России»
Кремлев о бое Бивол — Бетербиев: «Делаем все, чтобы он состоялся в России»
WBO отклонила запрос Смита на поединок с Биволом из-за трилогии с Бетербиевым
Бивол больше не абсолютный чемпион мира — отказался от пояса WBC. Хочет трилогию с Бетербиевым
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Djin Ignatov

    Получается Бивол зассал ? Или как ?

    19.08.2025

  • Bache Gabrielsen

    Побили тебя - так иди, тренируйся, а не языком чеши.

    12.08.2025

  • Bodhishatva

    А что Артурт ноет? На всё воля Аллаха, так ведь? И потом, сейчас Дима чемпион, а Артур никто. Когда было наоборот, Артур ерепенился, мол, а зачем второй бой?

    12.08.2025

  • spartsmen

    Дайте ему попробовать анализ мочи.

    11.08.2025

  • С детства за Уралмаш!

    У него что, неудовлетворенность какая-то?

    11.08.2025

  • Gordon

    И не угомонится ведь никак.

    11.08.2025

    • Промоутер Хирн надеется на возвращение Бивола в 2026 году

    Хирн: «Команда Бетербиева знала о травме Бивола»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости