Бетербиев раскритиковал поведение Бивола: «Кроме фото из палаты мы ничего не видели»

Бывший абсолютный чемпион в полутяжелом весе Артур Бетербиев прокомментировал новость об операции Дмитрия Бивола.

«Здоровье — это, безусловно, важно, и я желаю ему скорейшего выздоровления. Но для меня это не объяснение той продолжительной тишины и игнора, которые мы наблюдали с их стороны задолго до операции», — цитирует Бетербиева matchtv.ru.

Также боксер раскритиковал Бивола за то, что он, зная о своих проблемах, продолжал говорить в интервью о том, что для него «реванш в приоритете».

«Я вот все свои «импланты» оставил на потом, но это я. И когда я оперировал колено, я предоставил все справки, что была операция. Здесь же, кроме фото из палаты, мы ничего до сих пор не видели», — добавил Бетербиев.

9 августа 34-летний Бивол сообщил о начале восстановления после хирургического вмешательства на спине, которое, по его словам займет от 6 до 8 недель.

22 ноября на турнире The Ring IV Night of Champions в Эр-Рияде 40-летний Бетербиев проведет бой против американца Деона Николсона.