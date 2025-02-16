Алеррандро вылетел на сборы ЦСКА в Турцию

Карлос Майнберг, агент нападающего «РБ Брагантино» Алеррандро сообщил «СЭ», что футболист вылетел на сборы ЦСКА в Турцию.

«Алеррандро вылетел на сборы ЦСКА в Турцию», — сказал Майнберг «СЭ».

Аллерандро выступает за «РБ Брагантино» с января 2020 года. Он забил 26 голов и сделал 11 результативных передач в 123 матчах за команду.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего бразильца в 4 миллиона евро. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что сумма трансфера футболиста в ЦСКА может составить около 6 миллионов евро.