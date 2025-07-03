Кремлев: «Идут переговоры о проведении боя Бивола и Бетербиева в России»

Президент боксерской организации IBA Умар Кремлев рассказал о планах провести в России третий бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Мы работаем над этим. Пока не могу сказать, но идут переговоры о том, чтобы бой Бетербиева и Бивола провести в России. А также и бой Тайсона Фьюри, может, будет в России», — сказал Кремлев на пресс-конференции IBA.

Пресс-конференция состоялась в рамках турнира IBA.Pro 7, в главном событии которого россиянин Альберт Батыргазиев уступил британцу Джеймсу Диккенсу техническим нокаутом в четвертом раунде.

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