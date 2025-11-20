Темная комната саудитов, путь Гассиева, третий бой с Биволом? Что будет с карьерой Артура Бетербиева

После двух боев за титул абсолютного чемпиона мира карьера Артура Бетербиева оказалась на паузе. Где выход?

Крупный боксерский ивент должен пройти в эти выходные в Саудовской Аравии. В этом шоу на ринг должен был выйти и Артур Бетербиев, даже шли разговоры, будто в случае чего (травмы соперника Бенавидеса) Артур получит главный бой вечера, но бокс не работает так, как UFC, где это было бы проще реализовать. И по какой-то неизвестной нам причине Бетербиева вообще больше нет в этом шоу.

И в таком случае остается вопрос — что дальше? Прекрасные идеи были ведь раньше — бои против Бивола (третий), Бенавидеса или Сауля Альвареса — это в полутяжах, а если посмотреть на первый тяжелый вес — то есть чемпионы Джей Опетайя или Хильберто Рамирес. Все это конкурентные и жесткие поединки (кроме Альвареса, тот уже заметно на спаде), от таких Артур никогда не отказывался, но вот проблема — их некому организовать.

40-летний экс-чемпион мира без промоутера — не то, к чему тянет всех детей и взрослых. Как те игрушки с содержанием радиоактивного материала, популярные в середине ХХ века в США — например, Gilbert U-238 Atomic Energy Lab, куда входили несколько образцов урановой руды и счетчик Гейгера. Опасность боя с Бетебиевым перевешивает все, что можно получить в случае победы, над ним как будто висит знак «Не лезь, убьет!».

Конечно, соглашаясь на тяжелый бой, боксер не думает о страхе (в этом бизнесе он не является фактором), он думает о деньгах. А если он сам не думает, то есть команда, которая ему напомнит, что саудиты или Джейк Пол платят гораздо больше за поединки с меньшей вероятностью прилечь в нокаут.

Сила и жесткость удара остаются с боксером до последнего, раньше уходят скорость (которой Бетербиев не славился) и тайминг (в котором он уступал многим оппонентам). Последние поединки не позволяют рассчитывать на то, что Артур сильно сдал и готов вступить в фазу «продаю свое большое имя молодой звезде».

А это значит, что он не нужен компании Top Rank Боба Арума, с которой недавно истек его контракт. Боб потерял летом контракт с ESPN, да и, кроме всего, он ставку делает на своих молодых бойцов. И Артур не нужен в Golden Boy Оскара Де Ла Хойи, у него ставка на латиноамериканцев и снова развитие молодых, а не на то, чтобы собирать чемпионов как трофеи. Британским промоутерам Фрэнку Уоррену и Эдди Хирну не нужны звезды без аудитории, которые не соберут стадион в Британии. Правда, есть один нюанс.

Компания Matchroom Sports отца и сына Барри и Эдди Хирна снова решила экстенсивно развиваться. Вторая серия. Когда стартовал DAZN и они были основными поставщиками боксерского контента, платили сумасшедшие гонорары, например был подписан Сауль Альварес, которому обещали заплатить 365 миллионов долларов за 11 боев. Потом выяснилось, что модель эта глубоко убыточная, Альварес отправился в другом направлении, а долги DAZN покрыл главный инвестор Лен Блаватник. И вот новый эпизод — Matchroom сотрудничает с саудитами, активно продвигает на международных площадках, в том числе в Эр-Рияде, свои дартс и снукер со звездами вроде Ронни О'Салливана, не только бокс. И на Netflix в этом году выходит сериал «Matchroom: величайшие шоумены». Частично постановочный, построенный на динамике взаимодействия Барри и Эдди, но к финалу просмотра сложилось ощущение, что это часть PR-кампании саудовского министра, поэта и продюсера Турки Аль аш-Шейха, который собирается выкупить долю в компании Хирнов. И вот когда есть приток свежих шальных денег — появляются возможности для больших боев. Вдобавок ко всему, Эдди Хирн с симпатией относится к Бетербиеву, промоутеру нравится его грозный юмор и харизма, только Эдди считает, что Артур должен это лучше использовать, для того чтобы продать бой.

Но Турки, конечно, может разговаривать с Бетербиевым напрямую. Правда, он жесткий переговорщик — Теренс Кроуфорд в красках расписывал, как решался вопрос про гонорар за бой с Альваресом, там была целая команда, которая торговалась, сменяющиеся лица, условия — это продолжалось 4 дня, и финальная 9-часовая сессия «в маленькой темной комнате», из которой никто не выходил, пока не будет достигнуто соглашение.

Но я не уверен, что саудитам нужен Бетербиев. После поражения от Бивола у него нет титулов, а еще нет репутации панчера со 100% побед нокаутом. А еще они понимают, что Артур, как и Дмитрий, не Тайсон Фьюри — продается гораздо хуже и интересует публику гораздо меньше. Реванш даже перенесли с большой Kingdom Arena на 25 тысяч человек в 6-тысячную Venue Riyadh. Да, у этих ребят есть деньги, но ошибочно было бы думать, что они их не считают.

Что остается? Есть пример Мурата Гассиева, например. Он проведет следующий бой 12 декабря в Дубае на турнире IBA PRO. Чемпионский бой — за пояс WBA с Кубратом Пулевым. Причем вот буквально несколько месяцев назад Мурат проводил бой в отеле и казино на территории индейцев во Флориде, и ничего не предвещало, к тому же у Пулева был другой поединок запланирован. Получается, теперь IBA Умара Кремлева посылает всем доходчивый сигнал: «а еще мы вот так умеем, и деньги у нас есть».

Есть ли деньги на третий бой с Биволом? А это уже главная загадка. Бетербиев хочет третий бой, он ждет его. Говорит, даже если Дмитрий «решит выйти на бой, когда мне уже под 50 будет» — готов ждать. Но для того чтобы преимущество в скорости и тайминге сильнее сыграло в пользу Бивола, можно подождать чуть меньше. 3-4 года. В этом году Бивол оперировал спину, устраняя последствия старой травмы. Затем может провести восстановительный бой попроще, затем залечивать травму руки. Посечься в зале перед боем — и вот мы, не напрягаясь, придумали отсрочек на 2 года уже. В команде Дмитрия, я уверен, если подумают — придумают еще кучу вариантов. Я не знаю, правда ли они затягивают и стремятся отложить бой или нет. Если откладывают, то причина одна и она очевидна — нет в этой истории тех денег, которые их бы устроили. Правда, мы может недооценивать желание боксера побыть с семьей и друзьями, поехать мир посмотреть, посидеть в тишине, наконец, пока тело восстанавливается.

Умар Кремлев, с его слов, сделал обоим предложение, которое по финансам и прочим условиям «значительно превосходило саудовское...». Но переговоры с боксерами, со слов главы IBA, идут как минимум с начала лета, а Турки, мне кажется, и не делал им предложение по поводу третьего боя. Или это предложение было действительно не особенно хорошим, учитывая отсутствие ажиотажа вокруг противостояния в мировом масштабе. И с точки зрения боксеров и их менеджмента с трилогией нельзя продешевить, нельзя соглашаться на первое же предложение, да и на второе не стоит. А что, если тогда третьего не будет?

Чем может заниматься Бетербиев, пока нет боя с Биволом? Становиться гейткипером дивизиона и бить других претендентов? Это будет выглядеть, будто он у детей отбирает конфеты. Уходить в более тяжелый вес? Честно говоря, я перебрал в уме массу вариантов, где в качестве возможных площадок была и Австралия, и Канада, и условный форум «Иннопром» в Екатеринбурге, но реалистичнее продолжения карьеры в IBA сейчас ничего нет. Мы ведь не будем всерьез рассматривать прошлогоднее заигрывание с Джейком Полом? А Грозный — хорош для прощального боя, но не более того.

Впрочем, бокс прекрасен своей абсурдностью и внезапными решениями. Четыре года назад казалось, что карьера Бивола зашла в тупик и ничего интересного больше не будет — но появилось предложение от Альвареса, и вот Бивол уже лучший боксер года и идет к Бетербиеву. Тяжелый вес казался очень скучным дивизионом, где никто и ни с кем не может договориться, но саудитам нужно было вокруг чего-то построить свой Riyadh Season, и Джошуа, Усик, Уайлдер и Фьюри стали сговорчивее. Да и без этих нефтедолларов и дурацкого менеджмента разве могли бы состояться бои Фрэнсиса Нганну с Фьюри и Джошуа?

Да в общем никогда не знаешь, кому в мире понадобится вдруг большое шоу или несколько десятков миллионов долларов отмыть и от налогов спрятать. Ну и помните — в 50-е люди уже знали про опасность радиации, но все равно покупали игрушки с ураном. Точно так же есть в боксе голодные до больших побед бойцы, которым Артур Бетербиев покажется недостаточно пугающим.