Гбане: «Уверен точно, что «Химки» останутся в РПЛ»

Полузащитник «Химок» Роман Мори Гбане уверен, что клуб не вылетит из РПЛ.

«У «Химок» нет какой-то большой проблемы в нынешнем сезоне. Мы работаем, стараемся. В матче против «Ростова» получили красную карточку, просто не повезло. Я уверен точно, что «Химки» останутся в РПЛ, мы не вылетим. Обещаю всем, что так и произойдет!» — приводит «РБ Спорт» слова Гбане.

На данный момент «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Подмосковная команда набрала 13 очков за 20 туров.