Гончаренко дисквалифицирован на три матча РПЛ
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко дисквалифицирован на три матча за ненормативную лексику в матче 20-го тура РПЛ против «Динамо» (0:1).
«Дисквалифицировали главного тренера «Урала» на три матча чемпионата России без штрафа», — заявил Григорьянц.
Гончаренко был удален на 90+3-й минуте матча. Специалист получил красную карточку за споры с главным арбитром Алексеем Амелиным.
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|5
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|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
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|10
|2
|8
|31-29
|32
|
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|
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|5
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|38-35
|29
|
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|20
|8
|4
|8
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|28
|
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|
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|27-37
|22
|
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|5
|5
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|20
|
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|20
|5
|4
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|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
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|20
|2
|4
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|12-33
|10
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|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
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Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
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|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
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Торпедо М
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|1
|4
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Локомотив
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|1
|4
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