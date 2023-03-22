Гончаренко дисквалифицирован на три матча РПЛ

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко дисквалифицирован на три матча за ненормативную лексику в матче 20-го тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

«Дисквалифицировали главного тренера «Урала» на три матча чемпионата России без штрафа», — заявил Григорьянц.

Гончаренко был удален на 90+3-й минуте матча. Специалист получил красную карточку за споры с главным арбитром Алексеем Амелиным.