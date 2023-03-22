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Гончаренко дисквалифицирован на три матча РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Виктор Гончаренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко дисквалифицирован на три матча за ненормативную лексику в матче 20-го тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

«Дисквалифицировали главного тренера «Урала» на три матча чемпионата России без штрафа», — заявил Григорьянц.

Гончаренко был удален на 90+3-й минуте матча. Специалист получил красную карточку за споры с главным арбитром Алексеем Амелиным.

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1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
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 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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