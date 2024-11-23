Газзаев считает, что сегодняшние матчи РПЛ нужно перенести на весну

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» поделился мнением по поводу проведении матчей РПЛ во время сильного снегопада.

«Если идет такой обильный снегопад, то, я считаю, матчи можно спокойно перенести на следующий год. Такие игры лучше перенести на весну, когда у нас начинается второй круг чемпионата. Это было бы абсолютно правильное решение, ничего настолько сложного я не вижу. Конечно, в таких условиях не стоит проводить матчи. Нужно их спокойно переносить и готовиться ко второй части чемпионата», — сказал Газзаев «СЭ».

Также тренер отметил, что могут быть трудности в переносе матчей.

«Каждой команде нужно провести как минимум еще три матча, а кому-то еще и сыграть в Кубке России, и будем честны, такое количество матчей перенести на следующий год уже будет сложно. Один — два тура еще можно перенести, но столько игр будет проблематично перенести. Но все же, если будет возможность переноса, то стоит это сделать именно с декабрьскими матчами», — добавил Газзаев.

Сегодня, 23 ноября, в Москве пройдут два матча РПЛ: ЦСКА примет «Ростов», а «Локомотив» сыграет со «Спартаком». Также «Химки» на своем поле сыграют с «Краснодаром».

Денис Сафронов