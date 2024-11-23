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Сегодня, 11:55

Газзаев считает, что сегодняшние матчи РПЛ нужно перенести на весну

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» поделился мнением по поводу проведении матчей РПЛ во время сильного снегопада.

«Если идет такой обильный снегопад, то, я считаю, матчи можно спокойно перенести на следующий год. Такие игры лучше перенести на весну, когда у нас начинается второй круг чемпионата. Это было бы абсолютно правильное решение, ничего настолько сложного я не вижу. Конечно, в таких условиях не стоит проводить матчи. Нужно их спокойно переносить и готовиться ко второй части чемпионата», — сказал Газзаев «СЭ».

Также тренер отметил, что могут быть трудности в переносе матчей.

«Каждой команде нужно провести как минимум еще три матча, а кому-то еще и сыграть в Кубке России, и будем честны, такое количество матчей перенести на следующий год уже будет сложно. Один — два тура еще можно перенести, но столько игр будет проблематично перенести. Но все же, если будет возможность переноса, то стоит это сделать именно с декабрьскими матчами», — добавил Газзаев.

Сегодня, 23 ноября, в Москве пройдут два матча РПЛ: ЦСКА примет «Ростов», а «Локомотив» сыграет со «Спартаком». Также «Химки» на своем поле сыграют с «Краснодаром».

Денис Сафронов

РПЛ
Валерий Газзаев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Рубин – Акрон
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23.11 12:00
Оренбург – Зенит
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 - : -
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