«Оренбург» — «Зенит»: Мансилья и Глушенков выйдут с первых минут

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Стали известны составы «Оренбурга» и «Зенита» на матч 16-го тура РПЛ.

«Оренбург»: Сысуев, Башич, Горбани, Караташ, Касимов, Коваленко, Мансилья, Марин, Перес, Сахархизан, Сидоров.

«Зенит»: Адамов, Сантос, Алип, Нино, Эракович, Барриос, Клаудиньо, Глушенков, Педро, Мостовой, Соболев.

Матч пройдет в Оренбурге и начнется в 12:00 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.