Газзаев — о матче ЦСКА — «Ростов»: «Снегопад делает ход матча абсолютно непредсказуемым»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ между армейцами и «Ростовом».

«Конечно, снегопад внесет свой вклад в ход матча. Тренерам придется делать корректировки, а игроки явно будут делать много брака и ошибок потому, что такие условия не дают нормально играть. Снегопад делает ход матча абсолютно непредсказуемым, ведь в таких условиях мы далеко не каждый день играем», — сказал Газзаев «СЭ».

Матч состоится на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 14.15 по московскому времени.

Денис Сафронов