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Сегодня, 12:10

Газзаев — о матче ЦСКА — «Ростов»: «Снегопад делает ход матча абсолютно непредсказуемым»

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ между армейцами и «Ростовом».

«Конечно, снегопад внесет свой вклад в ход матча. Тренерам придется делать корректировки, а игроки явно будут делать много брака и ошибок потому, что такие условия не дают нормально играть. Снегопад делает ход матча абсолютно непредсказуемым, ведь в таких условиях мы далеко не каждый день играем», — сказал Газзаев «СЭ».

Матч состоится на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 14.15 по московскому времени.

Денис Сафронов

ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
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 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
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 Химки 15 2 6 7 16-28 12
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15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
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