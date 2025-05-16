Газзаев: «ЦСКА-2008 мог дойти до финала Лиги чемпионов»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» вспомнил, как его команда после победы в Кубке УЕФА переиграла «Спартак» в дерби.

— О подготовке к дерби со «Спартаком» ходят легенды.

— После приема мы приехали на базу. У всех приподнятое настроение. Вышли на тренировку вечернюю. Ну я вижу: развал команды. Все еще празднуют и так далее...

— И как вы поступили?

— Пришлось удалить команду с поля. И сказать несколько теплых слов. Ну а на следующий день (хорошо, что игра была вечером) я в 11 часов провел часовое занятие. Тренировку такую хорошую, чтобы все пары ушли. Потом пообедали, выспались. Вышли против «Спартака» и победили (улыбается). Кстати, сценарий дерби был таким же, как в финале Кубка УЕФА. 3:1.

— Поразительно.

— Почему поразительно? Команда уже была солидная. Сформировавшаяся. Могла выходить и с листа обыгрывать соперников. При этом, на мой взгляд, ЦСКА-2008 был даже мощнее.

— Даже так?

— Да, в 2008 году команда была готова если и не выиграть Лигу чемпионов, то попасть в полуфинал или финал этого турнира. Тут даже двух мнений быть не может! Уже был колоссальный опыт. Вспомните, мы в 2008 году выиграли шесть игр в Кубке УЕФА. У ребят уже была дикая уверенность. Все равно, кто против них выходил. Нужны очки, не нужны... Надо было только укрепить одну-две позиции, и команда смогла бы серьезно выступить в Лиге чемпионов. Но, увы, это уже история. Поэтому победа в Кубке УЕФА в 2005-м — самая дорогая.

ЦСКА под руководством Газзаева трижды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок страны. В 2005-м армейцы стали обладателями Кубка и Суперкубка УЕФА.