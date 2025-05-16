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16 мая 2025, 12:15

Газзаев: «ЦСКА-2008 мог дойти до финала Лиги чемпионов»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Валерий Газзаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» вспомнил, как его команда после победы в Кубке УЕФА переиграла «Спартак» в дерби.

— О подготовке к дерби со «Спартаком» ходят легенды.

— После приема мы приехали на базу. У всех приподнятое настроение. Вышли на тренировку вечернюю. Ну я вижу: развал команды. Все еще празднуют и так далее...

— И как вы поступили?

— Пришлось удалить команду с поля. И сказать несколько теплых слов. Ну а на следующий день (хорошо, что игра была вечером) я в 11 часов провел часовое занятие. Тренировку такую хорошую, чтобы все пары ушли. Потом пообедали, выспались. Вышли против «Спартака» и победили (улыбается). Кстати, сценарий дерби был таким же, как в финале Кубка УЕФА. 3:1.

— Поразительно.

— Почему поразительно? Команда уже была солидная. Сформировавшаяся. Могла выходить и с листа обыгрывать соперников. При этом, на мой взгляд, ЦСКА-2008 был даже мощнее.

— Даже так?

— Да, в 2008 году команда была готова если и не выиграть Лигу чемпионов, то попасть в полуфинал или финал этого турнира. Тут даже двух мнений быть не может! Уже был колоссальный опыт. Вспомните, мы в 2008 году выиграли шесть игр в Кубке УЕФА. У ребят уже была дикая уверенность. Все равно, кто против них выходил. Нужны очки, не нужны... Надо было только укрепить одну-две позиции, и команда смогла бы серьезно выступить в Лиге чемпионов. Но, увы, это уже история. Поэтому победа в Кубке УЕФА в 2005-м — самая дорогая.

Валерий Газзаев с&nbsp;Кубком УЕФА.«Еду на подписание контракта с «Динамо», и тут звонит Гинер: «Хотим тебя вернуть». Интервью Газзаева о победе в Кубке УЕФА-2005

ЦСКА под руководством Газзаева трижды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок страны. В 2005-м армейцы стали обладателями Кубка и Суперкубка УЕФА.

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ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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