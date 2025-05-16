Газзаев: «Журналисты уничтожали Березуцких, а я видел в них нужные для защитников качества»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» объяснил, почему в свое время дал шанс проявить себя защитникам Алексею и Василию Березуцким.

— При вас тогда в ЦСКА воссоединились братья Березуцкие, которых поначалу не критиковал только ленивый. Что вы в них разглядели?

— Соглашусь, оценки их игр в прессе сначала были не самые позитивные... Но я наблюдал за матчами Алексея и Василия еще до ЦСКА. На мой взгляд, они обладали необходимыми качествами для того, чтобы играть в защите. Да, были какие-то огрехи в технике. Но это дело наживное. А вот по неуступчивости, по умению вести единоборства вопросов к ним возникало не так уж и много. У них был правильный менталитет. Мужественные ребята, которые играли жестко, принципиально. Просто надо было набраться терпения и давать им шансы, чтобы Березуцкие росли. А не так, как ваши коллеги-журналисты, которые их в буквальном смысле уничтожали!