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16 мая 2025, 12:00

Газзаев: «Когда возглавил ЦСКА, 14 игроков выставил на трансфер»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» вспомнил, как в конце 2001 года стал главным тренером армейцев.

— В конце 2001 года мне позвонил Евгений Гинер и пригласил на обед. Встретились, где-то два часа обсуждали наше возможное сотрудничество. И я увидел огромное желание Гинера сделать ЦСКА, не побоюсь этого слова, выдающимся клубом. Поэтому ответил согласием на его предложение. Единственное — попросил дать мне три дня, чтобы переговорить со всеми футболистами, тренерами, административным штабом.

— И каков был итог этих бесед?

— И вот через три дня я положил ему на стол два листка. На одном — фамилии потенциальных новичков. На другом — 14 игроков, которых нужно выставить на трансфер.

— 14?!

— Да. И я благодарен Гинеру, который меня поддержал. Это было революционное решение! Все-таки нужно было расстаться с игроками стартового состава, довольно опытными исполнителями. Ветераны клуба, некоторые журналисты выступали против такой стратегии. Но я всем объяснил, что новый этап должен начинаться с чистого листа. Что нужны новые, молодые, перспективные игроки. И я не думаю, что какой-либо другой президент клуба, кроме Гинера, пошел бы на такие радикальные меры.

— Вы же рисковали, собираясь делать ставку на молодежь?

— Почему? До ЦСКА я работал в молодежной сборной России, знал всех перспективных ребят. Тех же Березуцких, Евсикова. Вместе с тем мы пригласили в команду и более опытных футболистов, например Гусева, Шембераса из «Динамо». В итоге из прежней команды в моем распоряжении остались Сергей Семак, Рахимич, Попов, Мандрыкин, Соломатин. 5-6 человек, а остальные все новички.

Валерий Газзаев с&nbsp;Кубком УЕФА.«Еду на подписание контракта с «Динамо», и тут звонит Гинер: «Хотим тебя вернуть». Интервью Газзаева о победе в Кубке УЕФА-2005

Газзаев тренировал ЦСКА с 2001 по 2003 и с 2004 по 2008 год.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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28 тур
29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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