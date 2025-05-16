Газзаев: «Когда возглавил ЦСКА, 14 игроков выставил на трансфер»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» вспомнил, как в конце 2001 года стал главным тренером армейцев.

— В конце 2001 года мне позвонил Евгений Гинер и пригласил на обед. Встретились, где-то два часа обсуждали наше возможное сотрудничество. И я увидел огромное желание Гинера сделать ЦСКА, не побоюсь этого слова, выдающимся клубом. Поэтому ответил согласием на его предложение. Единственное — попросил дать мне три дня, чтобы переговорить со всеми футболистами, тренерами, административным штабом.

— И каков был итог этих бесед?

— И вот через три дня я положил ему на стол два листка. На одном — фамилии потенциальных новичков. На другом — 14 игроков, которых нужно выставить на трансфер.

— 14?!

— Да. И я благодарен Гинеру, который меня поддержал. Это было революционное решение! Все-таки нужно было расстаться с игроками стартового состава, довольно опытными исполнителями. Ветераны клуба, некоторые журналисты выступали против такой стратегии. Но я всем объяснил, что новый этап должен начинаться с чистого листа. Что нужны новые, молодые, перспективные игроки. И я не думаю, что какой-либо другой президент клуба, кроме Гинера, пошел бы на такие радикальные меры.

— Вы же рисковали, собираясь делать ставку на молодежь?

— Почему? До ЦСКА я работал в молодежной сборной России, знал всех перспективных ребят. Тех же Березуцких, Евсикова. Вместе с тем мы пригласили в команду и более опытных футболистов, например Гусева, Шембераса из «Динамо». В итоге из прежней команды в моем распоряжении остались Сергей Семак, Рахимич, Попов, Мандрыкин, Соломатин. 5-6 человек, а остальные все новички.

Газзаев тренировал ЦСКА с 2001 по 2003 и с 2004 по 2008 год.