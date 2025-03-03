Газзаев пожелал скорейшего выздоровления Тюкавину после травмы крестообразной связки: «Очень его жаль»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на травму нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

У футболиста диагностирован субтотальный разрыв передней крестообразной связки правого колена. Форвард перенесет операцию, восстановление займет около полугода.

«Это крайне талантливый и сильный футболист, и мне очень его жаль. Печально, что он получил столь серьезную травму. Будем надеяться, что через полгода, когда он предположительно вернется, Константин будет вновь показывать свой лучший футбол. Очень важно, чтобы операция и процесс реабилитации прошли успешно, без каких-либо осложнений. Пожелаем ему скорейшего выздоровления», — сказал Газзаев «СЭ».

В этом сезоне Тюкавин провел 22 матча во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 3 голевые передачи.

(Денис Сафронов)