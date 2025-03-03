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Лещенко считает, что шансы «Динамо» на чемпионство не изменятся после травмы Тюкавина: «Команда не может зависеть от одного игрока»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на травму нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

У футболиста диагностирован субтотальный разрыв передней крестообразной связки правого колена. Восстановление займет около полугода.

«Конечно, это очень серьезная травма. Какие теперь у «Динамо» перспективы в борьбе за чемпионство? Такие же, как и были с ним. А что мы можем сделать? «Динамо» остается с одним центральным нападающим. Я думаю, сейчас руководство будет принимать какие-то меры. Конечно, это печально, и я желаю Константину здоровья, но команда не может зависеть от одного игрока. Считаю, что здесь должен быть совершенно другой подход», — сказал Лещенко «СЭ».

В этом сезоне Тюкавин провел 22 матча во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 3 голевые передачи.

(Вероника Ольшукова)

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Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)
Лев Лещенко
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1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
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 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
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