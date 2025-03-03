Лещенко считает, что шансы «Динамо» на чемпионство не изменятся после травмы Тюкавина: «Команда не может зависеть от одного игрока»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на травму нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

У футболиста диагностирован субтотальный разрыв передней крестообразной связки правого колена. Восстановление займет около полугода.

«Конечно, это очень серьезная травма. Какие теперь у «Динамо» перспективы в борьбе за чемпионство? Такие же, как и были с ним. А что мы можем сделать? «Динамо» остается с одним центральным нападающим. Я думаю, сейчас руководство будет принимать какие-то меры. Конечно, это печально, и я желаю Константину здоровья, но команда не может зависеть от одного игрока. Считаю, что здесь должен быть совершенно другой подход», — сказал Лещенко «СЭ».

В этом сезоне Тюкавин провел 22 матча во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 3 голевые передачи.

(Вероника Ольшукова)