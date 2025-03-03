Сербский защитник «Химок» Голубович нашел сходства между Москвой и Белградом

Сербский защитник «Химок» Петар Голубович рассказал, что в Белграде и Москве живут похожие, отзывчивые люди.

«Белград и Москва похожи людьми. Ведь они добры ко всем. Когда ты приезжаешь, то тебе хотят помочь во всем, чтобы ты адаптировался лучше и комфортно чувствовал себя в городе. Это происходит как в Москве, так и в Белграде», — цитирует Голубовича ТАСС.

30-летний серб присоединился к «Химкам» в 2023 году. В нынешнем сезоне защитник провел 12 матчей за подмосковную команду во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 400 тысяч евро.