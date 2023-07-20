Газзаев: «Почему «Ростов» не первый год проседает в конце сезона?»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» предположил, что при определенном стечении обстоятельств «Ростов» может завоевать медали.
— «Ростов» Валерия Карпина вновь пошумит в новом сезоне?
— Молодая симпатичная команда. Игроки прогрессируют, набираются опыта. Видна рука тренера — Валерия Карпина. «Ростов» движется поступательно. Показывает довольно содержательный футбол. В принципе, дончане при удачном стечении обстоятельств могут зацепиться за тройку. Но тут меня смущает все же один момент.
— Какой?
— Уже не первый год команда Карпина проседает на втором этапе чемпионата. Начинает «Ростов» здорово, а потом... Ведь самое главное — мощно выступить в начале чемпионата и на финише сезона. В середине еще допустим некоторый спад, но на решающем отрезке команда должна вырывать свои очки. Возможно, ростовчане неправильно распределяют свои силы по дистанции. Видимо, где-то допущены некоторые просчеты в системе подготовки.
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|И
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|П
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
|0
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|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
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|0-0
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9
|Динамо
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|0
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|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -