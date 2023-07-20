ЦСКА анонсировал новую форму с помощью номера «СЭ» о первом чемпионстве команды в России

ЦСКА в ближайшее время представит новый комплект игровой формы в сезоне-2023/24.

Армейцы анонсировали ее выход с помощью номера «СЭ» о первом чемпионстве команды в России.

Также пресс-служба армейцев опубликовала видео с рингтоном клуба на популярном в 2000-х сотовом телефоне Nokia 3310.

В сезоне-2002/03 ЦСКА завоевал золотые медали чемпионата страны, набрав 59 очков. В тройке сезон завершили «Зенит» (56) и «Рубин» (53).