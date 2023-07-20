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Сегодня, 17:15

ЦСКА анонсировал новую форму с помощью номера «СЭ» о первом чемпионстве команды в России

Руслан Минаев
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ЦСКА впервые стал чемпионом России после победы в 29-м туре над «Ротором» (3:0) 25 октября 2003 года.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА в ближайшее время представит новый комплект игровой формы в сезоне-2023/24.

Армейцы анонсировали ее выход с помощью номера «СЭ» о первом чемпионстве команды в России.

Также пресс-служба армейцев опубликовала видео с рингтоном клуба на популярном в 2000-х сотовом телефоне Nokia 3310.

В сезоне-2002/03 ЦСКА завоевал золотые медали чемпионата страны, набрав 59 очков. В тройке сезон завершили «Зенит» (56) и «Рубин» (53).

ФК ЦСКА (Москва)
1
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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