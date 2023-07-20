Газзаев: «Не могу сказать, что Абаскаль меня сильно впечатлил»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» назвал «Спартак» одним из претендентов на чемпионство.
— «Спартак» тратит на трансферы серьезные деньги, сохранил лидеров. Реальный претендент на золото?
— «Спартак» — один из фаворитов сезона. Состав красно-белых позволяет им решать серьезные задачи. При этом не могу сказать, что главный тренер москвичей меня сильно впечатлил в прошлом сезоне.
— Абаскаль произвел на вас неоднозначное впечатление?
— Осенью его команда играла ярко и результативно. А вот весной «Спартак» повалился, сам себя загубил. В итоге красно-белые стали только третьими. С одной стороны, виден прогресс по сравнению с предыдущим сезоном. Но с другой, считаю, Абаскаль не оправдал тех надежд и ожиданий, которые на него возлагались. Особенно в решающей части чемпионата, когда красно-белые потеряли немало очков. Теперь Абаскалю надо реабилитироваться. Посмотрим, как он подготовил команду к новому сезону. Возможности, инфраструктура, состав позволяют красно-белым рассчитывать на самое высокое место. Дальше уже — дело за тренером.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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|0-0
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6
|Краснодар
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|0-0
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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|0-0
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10
|Сочи
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|0-0
|0
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11
|Урал
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|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0
|0-0
|0
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14
|Факел
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
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|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -