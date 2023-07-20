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Газзаев: «Не могу сказать, что Абаскаль меня сильно впечатлил»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» назвал «Спартак» одним из претендентов на чемпионство.

— «Спартак» тратит на трансферы серьезные деньги, сохранил лидеров. Реальный претендент на золото?

— «Спартак» — один из фаворитов сезона. Состав красно-белых позволяет им решать серьезные задачи. При этом не могу сказать, что главный тренер москвичей меня сильно впечатлил в прошлом сезоне.

— Абаскаль произвел на вас неоднозначное впечатление?

— Осенью его команда играла ярко и результативно. А вот весной «Спартак» повалился, сам себя загубил. В итоге красно-белые стали только третьими. С одной стороны, виден прогресс по сравнению с предыдущим сезоном. Но с другой, считаю, Абаскаль не оправдал тех надежд и ожиданий, которые на него возлагались. Особенно в решающей части чемпионата, когда красно-белые потеряли немало очков. Теперь Абаскалю надо реабилитироваться. Посмотрим, как он подготовил команду к новому сезону. Возможности, инфраструктура, состав позволяют красно-белым рассчитывать на самое высокое место. Дальше уже — дело за тренером.

 
Футболисты &laquo;Зенита&raquo; празднуют гол. «Зениту» будет очень сложно защитить титул. Абаскалю надо реабилитироваться». Интервью Газзаева

 

ФК Спартак (Москва)
Валерий Газзаев
Гильермо Абаскаль
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2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
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 - : -
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 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
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 - : -
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 - : -
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