Газзаев: «Не могу сказать, что Абаскаль меня сильно впечатлил»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» назвал «Спартак» одним из претендентов на чемпионство.

— «Спартак» тратит на трансферы серьезные деньги, сохранил лидеров. Реальный претендент на золото?

— «Спартак» — один из фаворитов сезона. Состав красно-белых позволяет им решать серьезные задачи. При этом не могу сказать, что главный тренер москвичей меня сильно впечатлил в прошлом сезоне.

— Абаскаль произвел на вас неоднозначное впечатление?

— Осенью его команда играла ярко и результативно. А вот весной «Спартак» повалился, сам себя загубил. В итоге красно-белые стали только третьими. С одной стороны, виден прогресс по сравнению с предыдущим сезоном. Но с другой, считаю, Абаскаль не оправдал тех надежд и ожиданий, которые на него возлагались. Особенно в решающей части чемпионата, когда красно-белые потеряли немало очков. Теперь Абаскалю надо реабилитироваться. Посмотрим, как он подготовил команду к новому сезону. Возможности, инфраструктура, состав позволяют красно-белым рассчитывать на самое высокое место. Дальше уже — дело за тренером.