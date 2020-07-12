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Газизов зашел в раздевалку «Уфы» после матча с «Локомотивом»

18:59
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов зашел в раздевалку «Уфы» после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:1), сообщил комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев в своем Twitter.

— Оп! Шамиль Газизов зашел в раздевалку «Уфы». Заберет Фомина? — написал Нагучев.

10 июля Газизов был назначен на должность гендиректора «Спартака». Ранее 7 лет он занимал такую же должность в «Уфе».

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