Газизов зашел в раздевалку «Уфы» после матча с «Локомотивом»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов зашел в раздевалку «Уфы» после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:1), сообщил комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев в своем Twitter.

— Оп! Шамиль Газизов зашел в раздевалку «Уфы». Заберет Фомина? — написал Нагучев.

Оп! Шамиль Газизов зашёл в раздевалку Уфы. Заберёт Фомина? — Роман Нагучев (@NagutchevRoman) July 12, 2020

10 июля Газизов был назначен на должность гендиректора «Спартака». Ранее 7 лет он занимал такую же должность в «Уфе».