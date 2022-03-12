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Сегодня, 21:01

Газизов считает, что футболисты «Уфы» были близки к победе в матче с «Нижним Новгородом»

Анна Горшкова
Корреспондент

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ничью с «Нижним Новгородом» (0:0) в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ.

«Мы боролись за три очка, боролись за победу, у нас не получилось, но и «Нижний Новгород» сегодня хорошо выглядел, — цитирует Газизова ТАСС. — Но я думаю, что мы были ближе к победе, но результат 0:0, к сожалению. Пока по горячим следам мне бы не хотелось делать заявлений по поводу обращения в экспертно-судейскую комиссию по итогам матча, давайте посмотрим, но на первый взгляд никаких плохих вариантов в судействе не было. Что касается игры Гамида Агаларова, то у него были моменты, не получилось реализовать».

«Уфа» набрала 17 очков и расположилась на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре уфимская команда дома сыграет с «Краснодаром» 20 марта.

Источник: https://tass.ru/sport/14052755

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Тоттенхэм 1
2-й тайм

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
ЦСКА 2
Матч завершен

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Уфа
Шамиль Газизов
4
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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30 тур
12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 - : -
13.03 14:00
Химки – Сочи
 - : -
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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