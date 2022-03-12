Газизов считает, что футболисты «Уфы» были близки к победе в матче с «Нижним Новгородом»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ничью с «Нижним Новгородом» (0:0) в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ.

«Мы боролись за три очка, боролись за победу, у нас не получилось, но и «Нижний Новгород» сегодня хорошо выглядел, — цитирует Газизова ТАСС. — Но я думаю, что мы были ближе к победе, но результат 0:0, к сожалению. Пока по горячим следам мне бы не хотелось делать заявлений по поводу обращения в экспертно-судейскую комиссию по итогам матча, давайте посмотрим, но на первый взгляд никаких плохих вариантов в судействе не было. Что касается игры Гамида Агаларова, то у него были моменты, не получилось реализовать».

«Уфа» набрала 17 очков и расположилась на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре уфимская команда дома сыграет с «Краснодаром» 20 марта.