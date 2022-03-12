«Локомотив» — ЦСКА: все голы матча РПЛ

Московский ЦСКА обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 в гостевом матче 21-го тура Тинькофф РПЛ.

Голы в составе ЦСКА на счету Юсуфа Языджи и Марио Фернандеса.

В составе «Локомотива» отличился Вильсон Изидор.

13.03.2022 | Спартак — Краснодар

39-я минута: гол Языджи

42-я минута: гол Изидора

90-я минута: гол Фернандеса