«Локомотив» — ЦСКА: все голы матча РПЛ
Московский ЦСКА обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 в гостевом матче 21-го тура Тинькофф РПЛ.
Голы в составе ЦСКА на счету Юсуфа Языджи и Марио Фернандеса.
В составе «Локомотива» отличился Вильсон Изидор.
13.03.2022 | Спартак — Краснодар
39-я минута: гол Языджи
42-я минута: гол Изидора
90-я минута: гол Фернандеса
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|
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|5
|2
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|44
|
2
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|42
|
3
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|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
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|20
|12
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|37
|
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|9
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|32
|
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|Локомотив
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|
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|
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|
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|
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|4
|6
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|
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|21
|3
|8
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|12.03
|14:00
|
Уфа – Н. Новгород
|0 : 0
|12.03
|16:30
|
Арсенал – Динамо
|1 : 4
|12.03
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 2
|13.03
|12:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|13.03
|14:00
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.03
|16:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|13.03
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|14.03
|19:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7
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