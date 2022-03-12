Председатель совета директоров ЦСКА остался доволен игрой команды в матче с «Локомотивом»

Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин отметил игру команды в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:1).

«Игра отличная», — лаконично подвел итог матча Орешкин.

Голы в составе ЦСКА на счету Юсуфа Языджи и Марио Фернандеса.

ЦСКА набрал 39 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Локомотив» занимает шестое место (31).