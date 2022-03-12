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ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 21:03

Председатель совета директоров ЦСКА остался доволен игрой команды в матче с «Локомотивом»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент

Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин отметил игру команды в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:1).

«Игра отличная», — лаконично подвел итог матча Орешкин.

Голы в составе ЦСКА на счету Юсуфа Языджи и Марио Фернандеса.

ЦСКА набрал 39 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Локомотив» занимает шестое место (31).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
12 мар, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:2
ЦСКА
Голы
Юсуф Языджи, 39 (0:1), Изидор, 42 (1:1), Марио Фернандес, 90+1 (1:2)
Локомотив
Худяков Живоглядов (Ненахов, 84) Едвай Мампасси Рыбус (Тикнизян, 46) Баринов Жемалетдинов (Марадишвили, 84) Бабкин Керк (Петров, 73) Кухта Изидор
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Дивеев Мухин (Фукс, 58) Карраскаль (Эджуке, 84) Зайнутдинов (Дзагоев, 68) Гбамен Медина (Заболотный, 84) Бийол Юсуф Языджи Обляков
Предупреждения
Жемалетдинов 77’  -  Зайнутдинов 30’, Гбамен 40’, Дзагоев 88’
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Болотенков (Москва) Чельцов (Москва)
ВАР
Казарцев (Санкт-Петербург) Кобзев (Москва) Пустовойтова (Москва)

Агрегатор прогнозов

Методология

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Тоттенхэм 1
2-й тайм

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
ЦСКА 2
Матч завершен

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Орешкин
5
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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Уфа – Н. Новгород
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Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
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13.03 12:00
Урал – Ахмат
 - : -
13.03 14:00
Химки – Сочи
 - : -
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