Газизов надеется, что первый трансфер «Спартака» произойдет до старта нового сезона
15:10
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказал о трансферной политике клуба, а также рассказал о судьбе должности спортивного директора.
— Надеюсь, что до начала сезона будет трансфер, — заявил он. — Все хорошие трансферы любят тишину. Если я вам сейчас что-то скажу, то цена на игрока взлетит. Хочу, чтобы футболисты доставались «Спартаку» не дороже их рыночной цены. Возможно ли появление спортивного директора до старта сезона? Все возможно. (Севастиан Терлецкий)
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