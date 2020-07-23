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Газизов надеется, что первый трансфер «Спартака» произойдет до старта нового сезона

15:10
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказал о трансферной политике клуба, а также рассказал о судьбе должности спортивного директора.

— Надеюсь, что до начала сезона будет трансфер, — заявил он. — Все хорошие трансферы любят тишину. Если я вам сейчас что-то скажу, то цена на игрока взлетит. Хочу, чтобы футболисты доставались «Спартаку» не дороже их рыночной цены. Возможно ли появление спортивного директора до старта сезона? Все возможно. (Севастиан Терлецкий)

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