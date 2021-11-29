Гаврилов считает, что победа над «Наполи» поможет «Спартаку» в Уфе

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов поделился своими ожиданиями от гостевого матча красно-белых против «Уфы» в 16-м туре Тинькофф РПЛ.

«Они все-таки профессионалы. Все будет зависеть от них, — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Микеле Антонову. — Спартаковцы сейчас идут на десятом месте, а «Уфа» — на двенадцатом. Надо играть на победу и выигрывать, чтобы отрываться от группы середняков. Я не думаю, что «Уфа» такой серьезный соперник для «Спартака» сейчас. Тем более у красно-белых должно быть приподнятое настроение после матча в Лиге Европы. Я не думаю, что надо как-то перенастраиваться после «Наполи» и тем более трястись — надо выходить и выигрывать».

Матч «Уфа» — «Спартак» состоится 29 ноября, начало в 17.00.