Грушевский заявил, что болельщиков нужно отлучать от стадиона за пиротехнические шоу

Юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский рассказал, какие меры необходимо предпринять в отношении болельщиков московского клуба за проведение пиротехнического шоу во время матча.

«Все прописано, есть штрафы. Но я думаю, что эта мера в данном случае совершенно недостаточна. За подобные правонарушения надо просто отлучать болельщиков от посещения стадионов. Люди осознано идут на нарушение правил поведения на аренах, значит, им футбол не нужен. Если для них важнее устроить вонючие пиршества — это в прямом смысле слова, не в переносном, реально воняет от этой пиротехники. Если для них это важнее всего на свете, то, мне кажется, им надо собираться на каких-то специально отведенных пустырях и устраивать такой турнир. Пусть те же представители всех 16 российских клубов Премьер-лиги собираются и по очереди устраивают пиротехнические баттлы, выявляют чемпиона России по этому мастерству. Но делать на стадионах им нечего, к футболу это не имеет никакого отношения. Поэтому, что касается тех людей, которые это устроили, они не футбольные болельщики, они мастера проноса в самых интимных, деликатных частях своего тела необходимого инвентаря и вот такого устраивания красочного и очень вонючего зрелища», — сказал Грушевский «Газета.Ru».

После матча ЦСКА — «Зенит» было задержано несколько сотен болельщиков столичного клуба.

В концовке встречи фанаты ЦСКА устроили файер-шоу. После этого секторам с активными болельщиками красно-синих не разрешили сразу покинуть стадион. При выходе с арены их начали задерживать сотрудники правоохранительных органов.