Агаларов: «Зимой 2022-го было много предложений из Европы, а летом их не стало»

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов в интервью «СЭ» рассказал, почему не перешел в европейский клуб летом 2022 года.

— Не жалеешь, что не выбрал Европу летом 2022 года?

— Нет. Но я объясню. Многие не понимают, но тот период оказался очень сложным для всей нашей страны. СВО только началась, и отношение к россиянам за границей было совершенно другим, нежели сейчас, когда более-менее все налаживается. Да и не было летом 2022 года тех предложений, которые в данный момент получил бы лучший бомбардир чемпионата. А идти в клуб из нижней части таблицы чемпионата Бельгии или в команду, которая борется за выживание в Португалии, я смысла не видел. Да и вообще, если это не участник еврокубков. А на тот момент я этого заслуживал как человек, который забил 19 голов за сезон. Тем более в Европе такая текучка футболистов, что если за полгода у тебя не получилось, то ты больше не нужен.

— Думаешь, если бы ты стал лучшим бомбардиром последнего сезона, интерес был бы выше?

— Конечно! Давай возьмем Угальде. За полгода он забил 14 голов, и уже писали про «Монако», «ПСЖ» и всех остальных. Честно говоря, у меня тоже зимой 2022-го было много других предложений. А летом их не стало.

— Расскажешь подробнее, кто интересовался?

— Кажется, был «Базель», но потом туда перешел Федя Чалов. Были команды из топ-чемпионатов, которые летом звали в свои дочерние клубы. Точно не помню, но, если не изменяет память, еще интересовался «Рейнджерс».

В сезоне-2021/22 Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив за «Уфу» 19 голов.