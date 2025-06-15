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Агаларов: «Зимой 2022-го было много предложений из Европы, а летом их не стало»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов в интервью «СЭ» рассказал, почему не перешел в европейский клуб летом 2022 года.

— Не жалеешь, что не выбрал Европу летом 2022 года?

— Нет. Но я объясню. Многие не понимают, но тот период оказался очень сложным для всей нашей страны. СВО только началась, и отношение к россиянам за границей было совершенно другим, нежели сейчас, когда более-менее все налаживается. Да и не было летом 2022 года тех предложений, которые в данный момент получил бы лучший бомбардир чемпионата. А идти в клуб из нижней части таблицы чемпионата Бельгии или в команду, которая борется за выживание в Португалии, я смысла не видел. Да и вообще, если это не участник еврокубков. А на тот момент я этого заслуживал как человек, который забил 19 голов за сезон. Тем более в Европе такая текучка футболистов, что если за полгода у тебя не получилось, то ты больше не нужен.

— Думаешь, если бы ты стал лучшим бомбардиром последнего сезона, интерес был бы выше?

— Конечно! Давай возьмем Угальде. За полгода он забил 14 голов, и уже писали про «Монако», «ПСЖ» и всех остальных. Честно говоря, у меня тоже зимой 2022-го было много других предложений. А летом их не стало.

— Расскажешь подробнее, кто интересовался?

— Кажется, был «Базель», но потом туда перешел Федя Чалов. Были команды из топ-чемпионатов, которые летом звали в свои дочерние клубы. Точно не помню, но, если не изменяет память, еще интересовался «Рейнджерс».

В сезоне-2021/22 Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив за «Уфу» 19 голов.

Гамид Агаларов.«Зимой 2022-го было много предложений из Европы, а уже летом их не стало». Интервью Гамида Агаларова

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Гамид Агаларов
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
Результаты / календарь
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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