Агаларов: «Зимой 2022-го было много предложений из Европы, а летом их не стало»
Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов в интервью «СЭ» рассказал, почему не перешел в европейский клуб летом 2022 года.
— Не жалеешь, что не выбрал Европу летом 2022 года?
— Нет. Но я объясню. Многие не понимают, но тот период оказался очень сложным для всей нашей страны. СВО только началась, и отношение к россиянам за границей было совершенно другим, нежели сейчас, когда более-менее все налаживается. Да и не было летом 2022 года тех предложений, которые в данный момент получил бы лучший бомбардир чемпионата. А идти в клуб из нижней части таблицы чемпионата Бельгии или в команду, которая борется за выживание в Португалии, я смысла не видел. Да и вообще, если это не участник еврокубков. А на тот момент я этого заслуживал как человек, который забил 19 голов за сезон. Тем более в Европе такая текучка футболистов, что если за полгода у тебя не получилось, то ты больше не нужен.
— Думаешь, если бы ты стал лучшим бомбардиром последнего сезона, интерес был бы выше?
— Конечно! Давай возьмем Угальде. За полгода он забил 14 голов, и уже писали про «Монако», «ПСЖ» и всех остальных. Честно говоря, у меня тоже зимой 2022-го было много других предложений. А летом их не стало.
— Расскажешь подробнее, кто интересовался?
— Кажется, был «Базель», но потом туда перешел Федя Чалов. Были команды из топ-чемпионатов, которые летом звали в свои дочерние клубы. Точно не помню, но, если не изменяет память, еще интересовался «Рейнджерс».
В сезоне-2021/22 Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив за «Уфу» 19 голов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1