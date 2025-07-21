Агаларов назвал нормальным судейство в матче против «Спартака»: «Кто виноват, если наш игрок фолит — арбитр?»

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение команды в первом туре РПЛ против «Спартака» (0:1).

— Много чего не получилось в матче против «Спартака». Не получилось навязать свою игру. Будем разбирать и исправлять свои ошибки.

— Как вам судейство?

— Смысла обсуждать судейство нет. Я считаю, что арбитр хорошо отработал. Кто виноват, если наш игрок фолит — судья? Или кто виноват, если соперник забивает гол из офсайда и его отменяют — судья? Я считаю, что судейство было нормальным, — сказал Агаларов «СЭ».

27 июля махачкалинское «Динамо» в гостях встретится с «Оренбургом» во втором туре РПЛ.