Степашин считает слабым уровень многих иностранцев в российском футболе

Председатель консультативного совета московского «Динамо» Сергей Степашин считает, что уровень большого количества легионеров в российских футбольных клубах является низким.

«Я бы сейчас не считал это главной проблемой, потому что лимит установлен. В том же «Динамо» сейчас очень много играет отечественных игроков, на «Локомотив» посмотрите. Другое дело, когда покупаются сильные иностранцы, к которым подтягиваются отечественные футболисты. Ну тот же «Зенит» можно критиковать, конечно, за покупки, но футболисты там блестящие, играющие. Это одна история, когда в средние бюджетные клубы за счет бюджетов субъектов покупают иностранцев, которые в третьеразрядной лиге играть никогда не будут. Мне это непонятно. Зачем это нужно? Давайте подтягивать отечественных игроков. Вот на что нужно обратить внимание», — сказал Степашин ТАСС.

Начиная с сезона-2022/23, клубы РПЛ обязаны соблюдать лимит: в заявке может быть не более 13 иностранных футболистов, а на поле одновременно — не более 8 легионеров. При этом игроки из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не учитываются в числе легионеров. По информации РФС, футболисты из ЕАЭС составляют 26% от общего числа игроков, а легионерами считаются 5%.