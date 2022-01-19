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Сегодня, 21:08

Сергей Галицкий: «Мы ждем Шапи дома»

Артем Бухаев
Корреспондент

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о кадровой ситуации в команде. В частности, он говорил о футболистах, которые играют в аренде.

— У Петрова не заканчивается контракт летом. У Кабеллы и Классона — да. Мы разговариваем с ними на эту тему. Уткин? Обсуждали эту тему. Он хотел больше практики, поэтому отдали его в Грозный. У них есть право выкупа, но это арендный контракт, который закончится.

Шапи? Ему нужна была практика. Он хочет вернуться в «Краснодар», но сильнее, чтобы получать больше места в составе. Шапи — это феноменальное влияние болезни на игрока. Мы все смотрим, как российские футболисты играют заграницей. Он начинает набирать, все лучше и лучше. Мы ждем его дома. Около 10 футболистов сейчас играют в премьер-лиге.

— Может ли «Ахмат» активировать функцию выкупа Даниила Уткина?

— Во-первых, должно быть согласие самого игрока. А во-вторых, он наш выпускник. Мы хотим, чтобы наши ребята возвращались к нам, но они столкнутся с конкуренцией за место в составе. У нас три крайних защитника — это проблема. Но мы находимся в рамках fair play. Мы на можем залезать дальше. У нас были бы возможности, если бы не ситуация с Кордобой, когда он выбыл, — сказал Галицкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

22-летний Магомед-Шапи Сулейманов выступает на правах аренды за турецкий «Гиресунспор».

Магомед-Шапи Сулейманов
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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