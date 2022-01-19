Сергей Галицкий: «Мы ждем Шапи дома»

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о кадровой ситуации в команде. В частности, он говорил о футболистах, которые играют в аренде.

— У Петрова не заканчивается контракт летом. У Кабеллы и Классона — да. Мы разговариваем с ними на эту тему. Уткин? Обсуждали эту тему. Он хотел больше практики, поэтому отдали его в Грозный. У них есть право выкупа, но это арендный контракт, который закончится.

Шапи? Ему нужна была практика. Он хочет вернуться в «Краснодар», но сильнее, чтобы получать больше места в составе. Шапи — это феноменальное влияние болезни на игрока. Мы все смотрим, как российские футболисты играют заграницей. Он начинает набирать, все лучше и лучше. Мы ждем его дома. Около 10 футболистов сейчас играют в премьер-лиге.

— Может ли «Ахмат» активировать функцию выкупа Даниила Уткина?

— Во-первых, должно быть согласие самого игрока. А во-вторых, он наш выпускник. Мы хотим, чтобы наши ребята возвращались к нам, но они столкнутся с конкуренцией за место в составе. У нас три крайних защитника — это проблема. Но мы находимся в рамках fair play. Мы на можем залезать дальше. У нас были бы возможности, если бы не ситуация с Кордобой, когда он выбыл, — сказал Галицкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

22-летний Магомед-Шапи Сулейманов выступает на правах аренды за турецкий «Гиресунспор».