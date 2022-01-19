Галицкий назвал оптимальный вариант лимита в российском футболе

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий высказал мнение, каким должен быть новый лимит на легионеров в чемпионате России.

«Здесь две составляющие. Во внутреннем чемпионате все в равных условиях. Если мы говорим о внешнем рынке, например, в еврокубках, то российских ресурсов недостаточно, плюс короткая скамейка.

В прессе муссируется тема о 8 легионерах на поле и 12 в заявке — я думаю, это оптимальный лимит. Здесь важна позиция государства. Так как многие клубы финансируются из него. Все слухи не беспочвенны. Надеюсь, что расширение произойдет. Сильные русские футболисты будут играть. Я ни за что не променяю Сафонова, Черникова на других игроков», — сказал Галицкий в эфире «Матч Премьер».

При нынешнем лимите, который вступил в силу перед сезоном-2020/21, количество иностранных игроков на поле не ограничено, но в заявке их не может быть больше восьми.