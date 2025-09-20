Галактионов — о судействе в матче с «Динамо» Мх: «Мой комментарий? Я уже дал раньше. Мне повторить?»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о судействе матча с махачкалинским «Динамо» (1:1) в 9-м туре РПЛ.

Железнодорожники упустили победу на последних минутах, доигрывая матч в меньшинстве. На 65-й минуте вторую желтую карточку получил Зелимхан Бакаев.

— Мой комментарий? Я уже год назад (в ноябре 2023-го. — Прим. «СЭ») комментарий свой дал. Мне повторить? Я, наверное, не буду этого делать, потому что дисквалифицируют опять. Думаю, что все очевидно

Мы перестроились, насытили центральную зону, отправили более свежего игрока на фланг, чтобы он выполнял черновую работу. Думаю, это принесло свои плоды. У соперника не возникло острых моментов, за исключением той фантазии, которую увидел главный арбитр встречи, — сказал Галактионов в эфире «Матч Премьер».

В 2023 году Галактионова дисквалифицировали на два матча за нецензурную критику судейства после матча с «Крыльями Советов» (3:3) в РПЛ.

«Локомотив» (17 очков) поднялся на второе место в РПЛ. «Динамо» (9) идет десятым в турнирной таблице.

В следующем туре железнодорожники на своем поле примут «Рубин». Матч пройдет 27 сентября. Махачкалинцы 28 сентября дома сыграет против «Сочи».