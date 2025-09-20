Биджиев обратился к игрокам махачкалинского «Динамо» после ничьей с «Локомотивом»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев поблагодарил команду после ничьей в матче с «Локомотивом» (1:1) в 9-м туре РПЛ.

«Хочу сказать, что вы большие молодцы сегодня. На этом тяжелом поле вы бились до конца, сражались за результат, заставили соперника остаться вдесятером. Эти напор и страсть привели к тому, что мы заработали штрафной, с которого забили. Вы проявили сегодня характер. То, о чем мы говорили до игры, вы воплотили на сто процентов. Спасибо вам большое, двигаемся дальше», — сказал Биджиев в видео, которое опубликовала пресс-служба клуба.

«Локомотив» (17 очков) поднялся на второе место в РПЛ. «Динамо» (9) идет десятым в турнирной таблице.

В следующем туре железнодорожники на своем поле примут «Рубин». Матч пройдет 27 сентября. Махачкалинцы 28 сентября дома сыграет против «Сочи».