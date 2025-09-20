«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: видео голов

Махачкалинское «Динамо» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 9-го тура чемпионата России — 1:1.

Полузащитник москвичей Зелимхан Бакаев открыл счет ударом из центра штрафной

В добавленное время ангольский нападающий хозяев Миро первым успел на добивание после того, как вратарь красно-зеленых Антон Митрюшкин отбил удар со штрафного.

55-я минута. Зелимхан Бакаев — 0:1

90+5-я минута. Миро — 1:1

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча «Динамо» Мх — «Локомотив».